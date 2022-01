F1, Button: “Hamilton continuerà per vincere l’ottavo titolo”

26-01-2022 12:36

L’ultima intervista gliela fece proprio Button, nel post gara di quel triste (sportivamente parlando) 12 dicembre in cui Lewis Hamilton perse il titolo iridato a favore di Max Verstappen.

Da quel giorno di dicembre il sette volte campione del mondo si è avviluppato in una spirale di silenzio, non parlando ai giornalisti né al termine della gara, né a margine della cerimonia in cui è stato nominato Sir dal Principe Carlo d’Inghilterra e non presentandosi alla cerimonia di premiazione della Federazione.

A tutto questo aggiungiamoci il carico pesante proveniente dalle parole di Toto Wolff, numero uno del team Mercedes che aveva messo in campo la possibilità di un ritiro alle corse di Hamilton, alle prese con un’enorme delusione per la gestione da parte della Direzione Gara della corsa conclusiva dello scorso campionato.

Proprio Button, sembra vedere la luce in fondo al tunnel, nel corso di un intervento al programma inglese ‘Good Morning Britain’ della ITV, ha spiegato di non contemplare un ritiro del pilota delle Frecce d’Argento: “So che sono stato l’unica persona ad intervistarlo alla fine dell’ultima gara. Tutto il mondo ha ascoltato quell’intervista, dunque non ho nessuno scoop da dare. Ma spero possa continuare a correre, anzi, penso che continuerà a correre. Vuole vincere l’ottavo titolo, per diventare il pilota con maggior successo dell’intera storia. E penso ci riuscirà”. L’ex pilota – tra le altre – di Williams, Brawn GP e McLaren, ha poi aggiunto: “Il finale di stagione è stato controverso, ma penso che l’annata debba essere valutata nella sua interezza“, ha concluso Button.

