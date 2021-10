F1, Button sicuro: "Verstappen inizia ad essere frustrato"

23-10-2021 17:49

Pazzesco quanto successo ieri nel corso delle PL2 del GP di Austin, col quasi contatto tra Hamilton e Verstappen al quale è seguita la rabbiosa reazione dell’olandese, che col dito media alzato ha esclamato uno “stupido idio…” nei confronti del britannico. Molti hanno visto in questo un segno di frustrazioni da parte di Verstappen, di nervi tesi e preoccupazione a mille, e di questo avviso è anche l’ex campione del mondo F1 Jenson Button (vincitore nel 2009).

Ora opinionista per Sky UK, l’ex McLaren ha così commentato la reazione di Max:

“È stata una giornata piuttosto infuocata per Max, ad essere onesti – ha commentato Button – penso che ci sia un po’ di frustrazione che si sta accumulando. In quell’incidente [con Hamilton], non è riuscito a fare il suo giro e poi ha trovato traffico per due giri di fila quando aveva appena montato gomme nuove. So come ci si sente, ma molto dipende da come ci si riesce a controllare dopo episodi simili. Speriamo che la squadra si sieda con lui e lo faccia calmare, così potrà concentrarsi sulle PL3, le simulazioni di gara sono state molto simili e penso che anche in qualifica [le prestazioni] saranno abbastanza simili – ha detto Button parlando della lotta all’ultimo colpo tra Red Bull e Frecce nNere – Checo (Sergio Perez, ndr) ha fatto un grande giro. Lewis è stato più veloce, ma il suo giro è stato annullato perché è uscito di poco dai limiti in curva 19. E non sappiamo cosa avrebbe potuto fare Max. Penso che le due Mercedes e le due Red Bull saranno in lotta per la pole position. Questo è quello che tutti vogliamo”.

OMNISPORT