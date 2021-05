F1, caos in casa Ferrari: Leclerc esulta, Sainz è furioso

Charles Leclerc ottiene una grande pole con la Ferrari nel GP di Monaco davanti Verstappen e Bottas, con Sainz 4° e Hamilton solo 7°. Una pole molto criticata, dopo l’incidente del monegasco a pochi secondi dal termine che ha anticipato il finale delle qualifiche: “E’ un peccato chiudere a muro, non c’è la solita sensazione di gioia ma sono molto felice per il primo giro che sono riuscito a fare – ha detto Leclerc -. La prima curva è sempre complicata per me, ma il 2° e 3° settore sono stati perfetti. Sono davvero felice di essere in pole. La giornata importante però arriva domani, quando si fanno i punti, ma è una grande soddisfazione essere in pole. Cosa aspettarmi dalla gara? Sono sempre stato sfortunato qui e voglio aspettare domani. Il cambio? Sì, onestamente sono preoccupato”.

Ai microfoni di Sky invece, Carlos Sainz non ha nascosto l’amarezza: “Non possiamo essere contenti, come squadra potevamo fare primo e secondo senza problemi. Avevo la macchina per la pole ma non aver avuto la possibilità per giocarmi le mie chance mi dispiace parecchio. La gara sarà un’altra giornata, io penso di avere il passo per vincere così come avevo il passo per fare la pole. Posso vincere, però partendo quarto qui non è facile per niente. Non sono contento”.

Parzialmente soddisfatto Mattia Binotto: “C’è sicuramente apprensione per la vettura di Charles, sono amareggiato per Carlos che poteva fare meglio. Contenti per come sta andando il weekend, indipendentemente da tutto. Siamo veloci fin dal giovedì con entrambi i piloti e questo è importante. Anche noi siamo amareggiati, pensando si potesse fare meglio. La partenza e i pit stop saranno fondamentali, come la strategia. Intanto partiamo davanti, arrivando al traguardo potremo raccogliere punti importanti”.

L’incidente di Leclerc è stato decisivo: “La preoccupazione maggiore è sul cambio, il resto dovrebbe essere ok – ha spiegato Binotto parlando del danno riportato da Leclerc nel botto finale -. La macchina si comporta bene a bassa velocità, è un’importante conferma e un buon presagio per il resto della stagione. Charles era un po’ imbarazzato, ci parlerò più tardi. Dobbiamo essere contenti, dobbiamo sorridere per una bella pole. E’ un bel risultato di squadra, ora ci concentriamo per la gara. Sainz si è comportato sempre bene su questa pista, sta guadagnando confidenza e possiamo contare su di lui per il resto della stagione. Vogliamo raccogliere più punti possibili, è una buona occasione”.

