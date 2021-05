F1, Ferrari: Charles Leclerc furente: "Hanno riso di noi"

Charles Leclerc ha parlato della crescita della Ferrari in un’intervista all’agenzia Reuters. Il Cavallino si è rimesso in carreggiata dopo una stagione da dimenticare: “Non ho mai veramente considerato le persone che hanno riso di noi. Ci siamo concentrati su noi stessi. L’anno scorso è stata sicuramente una stagione difficile da accettare, ma penso che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro”.

“Abbiamo ammesso abbastanza rapidamente di aver fatto un passo indietro e da quel momento abbiamo lavorato nel miglior modo possibile. La squadra ha fatto un passo nella giusta direzione e dimostra che tutto il lavoro che le persone hanno svolto a Maranello sta dando i suoi frutti“.

La Ferrari del 2021 è decisamente più solida e continua nei risultati, anche se Mercedes e Red Bull restano lontane: “La strada è ancora lunga e vogliamo lottare presto per le prime posizioni – prosegue all’agenzia Reuters -. Il modo in cui lavoriamo è giusto e dobbiamo solo continuare a lavorare in squadra. Non credo che ci sia una grande debolezza, come forse c’era di più lo scorso anno sul ritmo gara. Mi sento come se quest’anno sia molto più equilibrata, in realtà siamo più forti sia in qualifica sia in gara”.

Ora c’è Monte Carlo: “Non vedo l’ora che arrivi Monaco. Ovviamente è un fine settimana molto speciale per me, un fine settimana in cui non sono stato molto fortunato in passato, quindi spero che possiamo fare un buon weekend come squadra. Guardando al terzo settore in Spagna, siamo stati abbastanza competitivi lì. Certo, è diverso, ma sembra che abbiamo una macchina forte, quindi speriamo di poter essere competitivi a casa e avere un buon risultato”.

OMNISPORT | 17-05-2021 12:50