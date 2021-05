F1, Leclerc: “Sto imparando molto da Sainz”

Sin dai primi giorni di questo inverno, quando si sono visti per la prima volta a Maranello, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno stretto un legame professionale e umano molto importante. Parlando del nuovo compagno di squadra, che ha preso il posto di Sebastian Vettel passato alla corte dell’Aston Martin, il monegasco ha infatti ammesso il prendere come punto di riferimento i metodi di lavoro dello spagnolo per poter così accrescere la propria esperienza.

“Ad essere onesti, sono contento del lavoro che ho fatto in gara – ha dichiarato Leclerc, citato da Racer, analizzando l’ultimo GP svoltosi in Portogallo – Ma parlando di Carlos, di sicuro imparo da come guida. Guida in modo molto diverso da come ha guidato Seb l’anno scorso. Ed è sempre molto interessante vederlo lavorare con gli ingegneri, il modo in cui lavora e la sua visione delle cose. Quindi sì, sto sicuramente imparando molto da lui”.

OMNISPORT | 05-05-2021 13:49