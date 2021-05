F1, il gran premio di Spagna in diretta live

PRE GARA

Ha fatto la pole position numero 100, ora quel numero lo vuole avvicinare in fatto di vittorie che sono al momento 96. Lewis Hamilton ha un solo obiettivo scattando al palo nel Gran Premio di Spagna quarta prova del Mondiale di Formula 1. Sulla pista di Barcellona il pilota inglese della Mercedes dovrà vedersela con la sua ombra per questa stagione, quel Max Verstappen in prima fila, battuto solo per 36 millesimi con la sua Red Bull, desideroso di rovinargli la festa.

Gli altri giocano per il podio a cominciare da Valtter Bottas con l’altra Mercedes che però provare a stare con i duellanti per il titolo. La Ferrari ripone le sue speranze in Charles Leclerc che ha conquistato una splendida seconda fila. Poi Esteban Ocon a sorpresa quinto davanti all’altro ferrarista Carlos Sainz alla prima gara di casa in rosso. Completano la top ten in griglia Ricciardo 7°, che per la prima volta si è messo dietro il compagno di McLaren, Norris (9°), un deludente Perez 8° con l’altra Red Bull e Alonso ancora bastonato, anche a casa, da Ocon. Vettel parte 13° davanti al nostro Giovinazzi mentre Schumi jr ha evitato l’ultima fila, 18°.

La griglia di partenza del Gran Premio di Spagna

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

6 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

QUARTA FILA

7 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

8 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

QUINTA FILA

9 Lando Norris (Ing/McLaren)

10 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

SESTA FILA

11 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

12 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

14 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 George Russell (Ing/Williams)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

18 Mick Schumacher (Ger/Haas)

DECIMA FILA

19 Nicholas Latifi (Can/Williams)

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

Fonte: Ansa