F1, Capito: “Il nuovo regolamento è una grande opportunità per tutti”

Dopo i primi due GP della stagione in Bahrain e Imola, Jost Capito ha voluto tracciare gli obiettivi stagionali della Williams per questo 2021. La speranza dell’amministratore delegato della scuderia inglese, è quella di sfruttare i nuovi regolamenti tecnici per compiere un bel salto in avanti in termini di performance.

Secondo Jost Capito, un cambio regolamentare presenta sempre delle importanti opportunità per le squadre chiamare a “recuperare”, aspetto che deve spingere il team inglese a dare il 100% in termini di investimento, anche se con intelligenza, e sviluppo.

“Il nuovo regolamento rappresenta una grande opportunità per chiunque, ma sapete della nostra attuale situazione”, ha affermato Jost Capito. “E’ necessario un piano d’investimento adeguato e per renderlo efficace ci stiamo lavorando. Ad essere realistici, per il 2022, vogliamo fare un significativo passo avanti. Allo stesso tempo, però, è irrealistico pensare che avremo una macchina in grado di vincere il titolo”

OMNISPORT | 23-04-2021 13:43