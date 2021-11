F1, Caso Hamilton-Verstappen: la FIA respinge la richiesta di revisione della Mercedes

19-11-2021 13:53

Si conclude con un nulla di fatto la richiesta di revisione della Mercedes su quanto accaduto ad Interlagos durante la lotta per la vittoria tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Il fatto risale al quarantottesimo giro dell’ultimo Gp disputato in Brasile sul tracciato di San Paolo. Entrambi i piloti con le rispettive monoposto, sono usciti fuori pista in curva 4, con l’olandese che ha tenuto l’esterno: la direzione gara aveva optato per l’annotazione del fatto, senza aprire alcuna investigazione.

Dopo numerosi aggiornamenti e discussioni con entrambe le parti, la Federazione ha deciso di non accogliere la richiesta di revisione della Mercedes, con Verstappen che resta quindi incolume e mantiene il suo secondo posto al Gran Premio del Brasile.

Nel pomeriggio alle ore 15.00 italiane, il via alla seconda sessione di prove libere che dopo quelle disputate durante la mattina, vedono proprio il pilota olandese della Red Bull in primo posizione con il best chrono.

OMNISPORT