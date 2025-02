F1, Chris Horner e Geri Halliwell ricompaiono insieme dopo l'anno della crisi e lo scandalo che ha attraversato la Red Bull

Un anno di pressioni, scandali e ancora un nodo da sciogliere: a Londra sono apparsi insieme, sorridenti e distesi finalmente con sullo sfondo Hamilton, nuovo pilota Ferrari

Non è passato inosservato quel che è accaduto sul red carpet dell’evento londinese che ha sancito il compleanno numero 75 della F1, avvento di una nuova era per lo spettacolo offerto dai motori agli appassionati. Ogni gara sarà uno show degno del Super Bowl, hanno evidenziato i media britannici su quel che sarà il Mondiale alle porte con nella guida Ferrari il mito Lewis Hamilton, manifesto vivente di questo sport e attivista per i diritti civili, e il compagno Charles Leclerc.

Il passaggio in Ferrari, la sfilata di Fiorano sono ancora fresche come e quanto quel passaggio accanto a Chris Horner e a Geri Halliwell prima e dopo la grande festa per la F1.

F1, Chris Horner e sua moglie Geri Halliwell insieme

Horner e sua moglie, l’ex Spice Girl e popstar Geri Halliwell, sono apparsi sorridenti e distesi dopo la stagione orribile trascorso per entrambi quando la F1, la Red Bull e anche il loro matrimonio è stato attraversato dalla crisi peggiore possibile a causa dello scandalo che ha fatto vacillare uno dei talenti più notevoli, nel proprio ruolo, della scuderia dei bibitari.

I riflettori si sono accesi su Hamilton, ed è comprensibile. Perché l’attesa è per lui in Ferrari ed è innegabile affermarlo, per via dei suoi successi, il carisma e la determinazione che ha sempre segnato il suo carattere e la resa sportiva del pilota britannico che però non ha spento l’attenzione sulla coppia apparsa accanto a lui sul tappeto rosso.

La presenza di Geri Halliwell, a questo evento, è stato anche un gesto di profonda distensione quando pochi mesi fa sembrava tutto perduto, rapporto personale compreso con Horner, suo marito e padre di suo figlio. Eppure fino a pochi mesi fa, la direzione che poteva prendere il loro matrimonio pareva assai diversa.

Per Christian Horner, geniale artefice del successo della Red Bull delle meraviglie che ha segnato l’ultimo ventennio in F1, l’anno 2024 può definirsi senza timore di smentita l’annus horribilis della sua esaltante carriera nella scuderia dei bibitari.

Una ascesa folgorante, attraversata in questi ultimi mesi da una tale densità di avvenimenti da richiedere una certa attenzione alla cronologia di eventi che hanno coinvolto anche la sua compagna, Geri Halliwell.

Fonte: IPA

La coppia sul red carpet

Lo scandalo Horner: l’inizio di tutto

A febbraio, quando sono state rese note le accuse di molestie sessuali presentate da una dipendente contro il team manager Christian Horner, il prodigio della F1 e della scuderia austriaca si è visto investito da una denuncia per comportamenti inappropriati, resa nota dalla stessa Red Bull.

Ne era scaturita un’indagine interna condotta da un legale indipendente e a una dolorosa sequenza di capitoli che videro in primo piano anche la moglie di Horner, Geri Halliwell profondamente turbata. Caso chiuso l’8 agosto con l’assoluzione di Horner, respinto il reclamo presentato dalla ex dipendente Red Bull la quale era stata sospesa dopo la denuncia.

Fonte: ANSA

Geri e Chris Horner

I media inglesi hanno narrato e riportato dettagli molto privati di come la coppia ha vissuto questa fase della loro storia matrimoniale e a livello pubblico non sono mancate le prove di vicinanza di Geri, che si è mostrata in pubblico comunque tesa, inevitabilmente toccata.

Limitando anche i suoi impegni professionali, l’ex Spice Girl ha deciso di raggiungere il marito in giro per il mondo quando era ancora evidente la tensione legata a una vicenda scabrosa e delicatissima.

Mercato da effetto domino

Come se non bastasse, ci sono stati poi gli abbandoni dei top verso scuderie ambiziose e anche danarose, a quanto pare. Adrian Newey ha salutato il team austriaco dopo 18 anni insieme chiudendo un ciclo per aprirne un altro in Aston Martin, magari di altrettanti successi.

L’effetto domino è arrivato di conseguenza, scompaginando gli equilibri interni: Will Courtenay è passato in McLaren, mentre Jonathan Wheatley, invece, sarà team principal Audi. A dimostrazione che 20 anni insieme hanno una valenza, ma anche stravolgere queste certezze ha una sua valenza.

Fonte: ANSA

Horner con Verstappen a Monza

L’insofferenza di Max Verstappen

Anche all’evento londinese è parso ricucito il rapporto con Max Verstappen, dopo che suo padre aveva continuato ad alimentare nel corso del 2024 i dubbi sull’unione con la scuderia che ha lanciato il pilota olandese.

Una serie di turbolenze che hanno contribuito a rendere l’ambiente della scuderia più vulnerabile o ad essere percepito come tale, dall’esterno.

Il nodo T-Tray

Da ultimo, lo scossone T-Tray aveva fatto la sua parte, anche sulla relazione privata tra Horner e Geri. La Red Bull applicava una valvola con attacco a T che sfruttava proprio la frenata anti-simmetrica, rendendo la vettura più stabile, ma con la revisione di questo articolo la scuderia e gli ingegneri impegnati hanno dovuto rimaneggiare la monoposto con le conseguenze che sappiamo.

Da ultimo nel 2024 alla Red Bull, e a Chris Horner, è toccato quel che vi abbiamo riportato con ogni dettaglio possibile, ovvero la vicenda del T-Tray. Ad Austin, in Texas, la Fia aveva avviato un’indagine su un sistema con cui un team avrebbe potuto modificare l’altezza da terra della vettura in regime di parco chiuso.

Il team austriaca ha ammesso alla Bbc di aver utilizzato un ammortizzatore per ritoccare il T-Tray, ovvero l’ingresso del fondo, specificando che non si tratta di un’operazione attuata quando la vettura è assemblata definitivamente, e informando la Fia. Insomma, un pasticciaccio che aveva messo a repentaglio anche il duo Horner-Halliwell, stando ai media inglesi.

Ora tutto sembra superato e si sono presentati a Londra mano nella mano con, sullo sfondo, la figura imponente e carismatica di Lewis Hamilton che – momentaneamente – ha preso loro la scena.