F1, colpo di scena in Brasile: Hamilton e Verstappen a rischio penalità

13-11-2021 08:30

Il quart’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 si tinge di giallo, proprio uno dei colori della bandiera del Brasile, che è tornato ad ospitare una tappa del calendario iridato dopo un anno di assenza forzata causa pandemia di Coronavirus.

Di giallo, ma anche di tensione, quella che all’interno del paddock si respirerà fino alla prima mattina locale, ora di pranzo in Italia, quando si conoscerà il verdetto dei commissari che dopo la fine delle qualifiche del venerdì che hanno decretato l’ordine di partenza della Sprint Race di sabato, con Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, hanno messo sotto investigazione entrambe le vetture dei dominatori del Mondiale.

F1 GP San Paolo, Hamilton sotto inchiesta per il DRS

Andiamo con ordine. Il primo a tremare in ordine cronologico è stato proprio Hamilton, che ha ricevuto la doccia fredda pochi minuti dopo aver stampato il miglior tempo in qualifica.

A spiegare la situazione è stato il delegato tecnico Jo Bauer, che è stato dettagliato circa le presunte irregolarità nell’ala mobile posteriore della Mercedes del campione del mondo: “Il requisito per la distanza minima è stato soddisfatto – si legge nella nota – ma il requisito per il massimo di 85 mm non è stato soddisfatto”.

Il regolamento tecnico prevede al punto 3.6.3 che la distanza tra i due profili dell’ala posteriore sia compresa tra 10 e 15 millimetri a DRS chiuso e tra 10 e 85 millimetri a DRS aperto. Qualora la distanza fosse superiore a quella prevista dal regolamento si tratterebbe di un vantaggio prestazionale, perché in sostanza garantirebbe alla vettura “incriminata” un avanzamento ancora minore di quello già garantito in se stesso dal sistema DRS.

F1, GP San Paolo: cosa rischia Hamilton

Il verdetto dei commissari, che era previsto per la notte italiana, è invece stato fatto slittare alla mattinata brasiliana, quindi quando in Italia saranno circa le 13, quando saranno disponibili delle nuove evidenze che permetteranno aI delegati tecnici della FIA di supervisionare lo smontaggio dell’ala posteriore della Mercedes.

L’inglese sembra rischiare molto, dato che in fatto di misurazioni non è prevista tolleranza. Qualora la Mercedes fosse ritenuta colpevole dell’infrazione Hamilton sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento nella Sprint Race o dalla pit lane e poi dovrà aggiungere le cinque posizioni di penalità nella griglia del GP di domenica a causa della sostituzione del motore termico.

La rincorsa a Verstappen nel Mondiale 2021 sarebbe quindi compromessa, ma anche l’olandese sembra rischiare grosso.

F1, GP San Paolo: sotto accusa anche Verstappen

L’altra notizia clamorosa dal Brasile è infatti arrivata nel cuore della notte in Italia. Alla stessa ora infatti anche Max Verstappen dovrà confrontarsi con i commissari perché accusato di aver infranto l’articolo 2.5.1 del Codice Sportivo internazionale.

La presunta “colpa” di Verstappen è emersa in un video girato da un tifoso a Interlagos dove si evidenzia come il pioota della Red Bull al termine delle qualifiche abbia toccato l’ala posteriore della Mercedes di Hamilton, proprio l’elemento incriminato dai commissari. Se il tocco fosse confermato Verstappen potrebbe incorrere a propria volta in una penalità.

Sembra quindi profilarsi il clamoroso scenario che vede entrambe le vetture in lotta per il Mondiale relegate sul fondo dello schieramento nella Sprint Race, con le possibili conseguenze del caso nella griglia di partenza della corsa di domenica. A quel punto la corsa all’iride passerebbe anche dal rendimento dei due compagni di Verstappen ed Hamilton, Sergio Perez e Valtteri Bottas.

Con le Ferrari pronte ad approfittare della situazione…

OMNISPORT