F1, crisi Ferrari: Felipe Massa è durissimo con Vettel

L’ex pilota della Ferrari Felipe Massa ha commentato la difficile situazione che sta attraversando la scuderia di Maranello, in crisi tecnica e di risultati: “La Ferrari è una squadra così importante che vederla soffrire in questo modo è molto triste. Nessuno vuole che abbia questi problemi”, ha spiegato ai microfoni di O Globo l’ex driver brasiliano, per 8 anni al volante delle monoposto del Cavallino.

Massa ha espresso un giudizio molto duro nei confronti di Sebastian Vettel: “Vettel ha fatto il suo tempo, i suoi risultati di quest’anno dimostrano che la Ferrari potrebbe aver fatto la scelta giusta a non rinnovare il contratto“.

Sul sostituto, Sainz: “E’ un buon pilota, può crescere molto. Logicamente, sia lui che Charles Leclerc necessitano prima di tutto di una macchina competitiva, ma faccio il tifo affinché accada. La Ferrari è una squadra eccezionale, verso la quale nutro un grande affetto: è diversa dalle altre, quasi una religione“.

L’ex pilota brasiliano ha detto la sua anche sul Mondiale, ormai monopolizzato dalle Mercedes e da Lewis Hamilton: “Questo è un altro anno dominato da Lewis Hamilton. Gioca con gli altri piloti e fa un lavoro eccezionale. Se lo merita per il pilota che è”.

Il pilota anglocaraibico è però molto discusso per via dei suoi messaggi politici sul podio e prima delle gare: “Per quanto riguarda le sue lotte sociali, fa le sue scelte: cerca di sollevare discussioni e di sensibilizzare gli spettatori della Formula 1 verso temi a lui cari. Abbiamo sempre qualcosa da imparare l’uno dall’altro: io lo rispetto per quello che sta facendo”.

OMNISPORT | 18-09-2020 13:58