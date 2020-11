F1, crisi Ferrari: la frecciata social Mercedes diventa virale

Il duello tra Mercedes e Ferrari è mancato in questa stagione. Ma sui social le punzecchiature soprattutto da parte dei tedeschi nei confronti di Maranello non mancano. Proprio alla vigilia del week end del Gran Premio di Turchia la scuderia di Hamilton e Bottas si è tolto un altro sassolino nei confronti della rossa con uno sfottò in rete che è diventato subito virale tra gli appassionati.

Mercedes: frecciata social alla Ferrari

Come fanno tutte le scuderia alla vigilia del week end di gara, anche la Mercedes ha pubblicato sui propri canali social le foto dei due piloti in giro per il circuito o il paddock. In particolare in una foto di Lewis Hamilton a passeggio nei pressi di Istanbul Park con l’adorato bulldog inglese Roscoe, qualcuno ha notato e ha sottolineato la presenza di un camion della Ferrari alle spalle del pilota vicino oramai all’ennesimo, il settimo, titolo mondiale.

“C’è la Ferrari lì dietro, stai attenta Mercedes, stai attenta!” ha scritto il follower provocatoriamente. Chissà cosa volesse intendere, magari su una presunta rimonta Ferrari in prospettiva futura oppure una impossibile avance di Maranello nei confronti di Hamilton che ancora non ha sciolto il nodo sul suo rinnovo e la permanenza con Mercedes il prossimo anno.

Immediata la risposta dell’account Twitter della Mercedes che ha scritto: “Perché? La Ferrari è sempre dietro Lewis“. Ovvio il riferimento a questi lunghi 7 anni in cui la Mercedes ha dominato l’era ibrida in F1 con un titolo di Rosberg e 5, quasi 6, di Hamilton.

Sfottò Merceses-Ferrari: non è la prima volta

La Mercedes non è nuova a questi sfottò. Nel 2017, uno degli anni in cui Vettel e la Ferrari hanno messo a dura prova l’egemonia della casa tedesca, la Mercedes festeggiò sui social con un video in cui una loro macchina stradale si fermava davanti alla factory di Maranello. Due settimane fa invece dopo la gara di Imola in cui un detrito perso dalla Ferrari di Vettel aveva danneggiato la Mercedes di Bottas i tedeschi avevano postato la foto del pezzo della rossa scrivendo: “Ferrari, forse vi siete persi qualcosa…”

Hamilton campione in Turchia se: le combinazioni

Intanto dopo aver conquistato il titolo costruttori per il settimo anno di fila la Mercedes si appresta anche a mettere in bacheca il 7° titolo piloti di Hamilton che può chiudere i discorsi matematicamente già in Turchia. Con queste possibilità sui risultati della gara.

Vince la gara.

2° con Bottas vincitore ma senza giro veloce.

3° o 4° con Bottas 2°.

5° con Bottas 3°.

6° con Bottas 3° ma senza giro veloce.

7° con Bottas 4°.

8° con Bottas 5°.

9° con Bottas 6°.

10° con Bottas 6° ma senza giro veloce.

Fuori dai punti e Bottas non meglio di 7° senza giro veloce.

SPORTEVAI | 12-11-2020 19:00