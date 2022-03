F1, Damon Hill: “Non era necessario sacrificare Masi"

07-03-2022 15:19

Quanto avvenuto nell’ultima gara della scorsa stagione in F1, fa ancora parlare di se. Il GP di Abu Dahbi è ancora al centro delle polemiche per mille situazioni. Chi ne ha fatto le spese però, è Michael Masi, direttore di gara del Mondiale di F1 fino appunto, al Gran Premio d’Abu Dhabi 2021.

In suo supporto va Damon Hill, che non condivide la decisione presa dalla FIA che ha puntato su Niels Wittich ed Eduado Freitas.

L’ex pilota inglese della Williams ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Speedweek.com’: “Era proprio necessario sacrificare Michele Masi? Mi spiace per lui. Abbiamo piloti che hanno preso una posizione chiara difendendo l’operato dell’australiano”.

Il 61enne ha continuato l asua disamina affermando: “Penso che il problema ad Abu Dhabi fosse una situazione molto delicata, la struttura del suo lavoro ed il modo in cui ci si aspettava che si comportasse. Non sto dicendo che abbia fatto la cosa giusta. Penso che per tutta la stagione abbiamo avuto una pressione enorme”. Le comunicazione radio trasmesse in TV hanno aumentato lo stress di Masi. Non so se fosse davvero necessario questo cambio, ma allo stesso tempo era discutibile tenerlo al proprio posto. Sono insoddisfatto di come è finita la scorsa stagione da diverse prospettive”.

