F1, De Vries parla del legame con Verstappen: "Lui è il mio fratello maggiore"

14-01-2023 22:21

Nella passata stagione ha esordito in Williams a Monza, ma ora per Nyck De Vries ci sarà un’intera stagione da titolare all’Alpha Tauri. Un’occasione importante per entrare nelle grazie della famiglia Red Bull, dove c’è il suo connazionale e due volte campione del mondo Max Verstappen. De Vries ha raccontato di avere un bel legame con il pilota che ha interrotto il dominio di Lewis Hamilton.

Queste le sue parole: “Nonostante io sia più grande, mi sento quasi come se Max fosse il mio fratello maggiore all’interno del paddock della Formula 1, perché ha ottenuto molti risultati e ha già molta esperienza”, ha confessato De Vries. Il pilota olandese ha vinto la Formula E nel 2021 con la Mercedes e ora vorrà sfruttare al meglio la chance nel grande Circus iridato.