F1, GP di Singapore diretta dal circuito di Marina Bay. LIVE

Cronaca in diretta

Carlos Sainz parte per la seconda volta consecutiva in pole position nonché quinta assoluta in Formula 1. In prima fila con lui c'è George Russell, capace di bruciare Charles Leclerc per soli 7 millesimi. Col monegasco in seconda fila c'è poi Lando Norris che ha preceduto Hamilton, Magnussen, Alonso, Ocon, Hulkenberg e Lawson, ancora alla guida dell'AlphaTauri in sostituzione di Daniel Ricciardo.

Non sarà al via invece Lance Stroll, reduce da un incidente terrificante durante il Q1. Il pilota canadese non ha subito particolari conseguenze fisiche ma si è preferito tenerlo a riposo quest'oggi.

Quella di ieri è stata la terza pole consecutiva per la Ferrari sul tracciato asiatico, nel 2019 e 2022 era stato infatti Charles Leclerc a partire davanti a tutti nelle gare poi vinte da Vettel e Perez. Max Verstappen invece conferma lo scarso feeling con questa pista dove finora non mai né ottenuto pole né vinto. Ci proverà oggi ma il compito, vista la posizione di partenza, sembra davvero arduo.

Ultimi preparativi per i vari team, si attendono solo il giro di formazione e il via alla gara.

La Formula 1 torna a scaldare i motori con il GP di Singapore, quindicesimo appuntamento della stagione 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (364 pt.) Sergio Perez (219 pt.) Fernando Alonso (170 pt.) Lewis Hamilton (164 pt.) Carlos Sainz Jr (117 pt.)

Carlos Sainz ha firmato una splendida pole position nel Gran Premio di Singapore. La seconda di fila dopo Monza per lui e per la Ferrari. La pole per il madrileno è arrivata di un soffio: +72 millesimi sulla Mercedes di George Russell e +79 millesimi sull’altra Ferrari di Charles Leclerc che ancora una volta deve accontentarsi di vedere un’altra Ferrari e non la sua davanti e in pole.

A completare la seconda fila la McLaren di Lando Norris quindi l’altra Mercedes di Hamilton e il sorprendente Magnussen con la Haas a fare meglio di Alonso 7° con la Aston Martin, poi Ocon con la Alpine, Hulkenberg con l’altra Haas e Lawson sempre più a suo agio con la AlphaTauri. E Verstappen? E la Red Bull? Giornata magra per i “marziani”: Max viene eliminato in Q2 e partirà 11° così come Perez 13°.

Il Gran Premio di Singapore si corre sul circuito di Marina Bary. Sono previsti 62 giri. Semafori spenti alle 14.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Kevin Magnussen (Haas)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Liam Lawson (AlphaTauri)

11. Max Verstappen (Red Bull)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Guanyu Zjou (Alfa Romeo)

20. Lance Stroll (Aston Martin) DNS (non corre)