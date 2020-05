F1, divorzio Vettel-Ferrari: Sainz svela il retroscena della trattativa

Carlos Sainz, pilota della Ferrari dal 2021, in una intervista alla televisione spagnola Vamos ha svelato alcuni retroscena della trattativa che lo porterà ad occupare il posto di Sebastian Vettel a Maranello. “Sono state settimane molto particolari, fare una trattativa senza mai vedersi è una cosa strana. Ero in casa con mio padre e in costante contatto con il mio agente e alla fine ce la siamo cavata abbastanza bene”, ha spiegato il pilota iberico, in quarantena come tutti a causa dell’emergenza Coronavirus.

“So che qui in Spagna già stanno pensando al 2021 per vedermi al volante della Ferrari a lottare per podi e vittorie. Ma ora quello che voglio fare è mettere per un attimo la Ferrari nel cassetto e pensare solo alla McLaren“.

Sainz ha voluto ringraziare la scuderia britannica: “Se è arrivata l’offerta della Ferrari devo ringraziare la McLaren e tutto il team per ciò che hanno fatto per me, non vedo l’ora di vederli di persona per ringraziarli. Ho voglia di tornare a Woking e ricominciare a lavorare. Pensavo che dopo il mio annuncio qualcuno potesse rimanerci male e invece ho ricevuto tanti messaggi di affetto e di stima e voglio ripagare tutto questo in pista”.

Ricciardo ha dichiarato che il rischio di incidenti alla ripresa del Mondiale sarà più probabile: “All’inizio non ne risentiremo perché abbiamo tutti una gran voglia di scendere in pista. Ma poi la fatica fisica e psicologica si farà sentire. Ci saranno più incidenti per via dell’inattività? Non credo che succederà quello che ha detto Ricciardo. E’ vero veniamo da sei mesi senza guidare, ma siamo tutti dei piloti professionisti”.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 18:05