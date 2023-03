F1, Domenicali: "A Madrid stanno lavorando per un GP"

Il presidente e amministratore delegato: "Tutto ciò è molto positivo".

26-03-2023 13:46

Potrebbe arrivare una nuova tappa nel calendario di F1, come ha annunciato il presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali: “A Madrid stanno lavorando per ospitare una gara di Formula 1 e noi siamo felici di avere così tanti candidati. La Formula 1 è sempre più popolare al mondo e conosciamo perfettamente la passione dei tifosi spagnoli. Ho lavorato con Fernando Alonso e adesso c’è sempre più attenzione anche grazie a Carlos Sainz. Si sta creando nuovamente un bacino molto importante”.

Sulla concomitanza col GP a Barcellona Domenicali ha dichiarato: “Conosciamo l’interesse di Madrid, mentre il Montmelò è ormai diventata una grande classica del campionato. Siamo felici del loro entusiasmo, ma ospitare due Gran Premi in Spagna è molto difficile. Barcellona ha un contratto, ma Madrid sta lavorando per entrare. Vedremo. In ogni caso tutto ciò è molto positivo per la F1”.