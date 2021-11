Domenicali: “In Arabia si lavora giorno e notte per finire circuito”

17-11-2021 11:45

Non dovrebbero esserci problemi inerenti lo svolgimento del Gran Premio d’Arabia Saudita, penultimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1 previsto per il prossimo 5 dicembre.

A sostenere questa tesi è Stefano Domenicali che ha voluto rassicurare gli appassionati, in una chiacchierata concessa ai microfoni della BBC. A Jeddah si stia facendo il massimo per ultimare i lavori in tempo utile per la realizzazione della gara lavorando giorno e notte.

Siamo fiducioso sull’operato dei promotori”, ha affermato Stefano Domenicali. “Questi stanno lavorando giorno e notte pur di finire i lavori in tempo utile per il Gran Premio. So che saranno pronti, ma saranno proprio al limite in termini di tempo. In ogni caso vedrete con i vostri stessi occhi il livello di investimento che è stato fatto. L’anno prossimo tutto sarà completato al meglio, ma già quest’anno sarò tutto molto buono”.

