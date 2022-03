F1, Domenicali: "L'Italia continuerà a essere importante"

18-03-2022 20:11

Il presidente e amministratore delegato di Formula One Group Stefano Domenicali ha analizzato la nuova stagione di F1: “Il nostro obiettivo è quello di avere più di due squadre competitive, più di due piloti in lizza”.

Saranno due appuntamenti in Italia, Imola il 24 aprile e Monza l’11 settembre. Domenicali: “Non lo dico da italiano: l’Italia ha rappresentato un significato importante e continuerà a farlo. Imola e Monza devono stimolarsi a vicenda per farsi valere in un contesto in cui la tradizione non è più sufficiente. Ma vedo che il presidente dell’Aci, i presidenti di Emila Romagna e Lombardia, il presidente del consiglio hanno tutti capito che la Formula 1 è qualcosa su cui bisogna investire. È un elemento trainante per il business”.

OMNISPORT