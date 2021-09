F1, Domenicali sul duello Verstappen-Hamilton: “Uno dei migliori di tutti i tempi”

Dopo una doverosa settimana di pausa, il circus della Formula Uno è pronto a rimettersi in moto e volare alla volta di Sochi dove domenica prossima andrà in scena l’ennesima attesissima battaglia per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Per i tifosi e gli addetti ai lavori la speranza è che, dopo gli incidenti di Silverstone e Monza, in Russia il dualismo tra i due possa svilupparsi in maniera più liscia e corretta rispetto alle ultime uscite.

Proprio merito a come si sta delineando la lotta per il titolo mondiale ha parlato recentemente anche il presidente ed amministratore delegato della Formula One Group Stefano Domenicali.

“L’attuale sfida tra Hamilton e Verstappen è una delle migliori di tutti i tempi. È anche un confronto tra un pilota giovane ed uno più esperto, e credo che non ci sia niente di più bello di tutto questo” ha dichiarato il manager cinquantaseienne alla rivista tedesca Sport Bild.

“Fino a questo momento la stagione è stata straordinaria, ed ha dimostrato ancora una volta che è stato raggiunto un livello d’intensità molto alto. Tra le altre cose, la sfida tra i due ora è entrata nel vivo”.

Domenicali quindi non è apparso affatto preoccupato della piega che ha preso la rivalità tra i due negli ultimi appuntamenti del calendario.

“Non mi ritengo preoccupato, quando si arriva al limite bisogna tenere in conto che qualcosa di simile possa succedere” ha chiosato sicuro l’ex Team Principal della Ferrari.

OMNISPORT | 20-09-2021 12:28