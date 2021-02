F1, Domenicali: "Vaccinazioni? Non salteremo la coda"

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha voluto mandare un messaggio importante per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni in Formula 1: “Questo è un punto molto importante, la priorità numero uno riguarda le persone più vulnerabili. Non vogliamo saltare la coda della vaccinazione”, sono le parole riportate da Formulapassion.

“Dobbiamo essere prudenti, vedere e rispettare quella che è la situazione con le persone più vulnerabili. Non vogliamo essere visti come quelli che portano via qualcosa, questo è certo”.

OMNISPORT | 09-02-2021 08:35