F1, duro attacco di Nicholas Hamilton alla FIA: “Ha infranto le proprie regole”

13-12-2021 15:19

Continua a suscitare parecchio risentimento l’epilogo del mondiale di Formula Uno, campionato conclusosi ieri con la vittoria d Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton.

Il fratello di quest’ultimo in particolare non ha digerito l’esito dell’ultimo GP di Abu Dhabi e, senza alcuna remora, ha manifestato tutta la sua contrarietà esponendosi in prima persona sui social.

“La FIA ha infranto le proprie regole, il che è una vergogna per tutto il nostro sport. Nonostante il torto ricevuto, gli Hamilton sono stati umili nella sconfitta” ha scritto sul proprio profilo Instagram il fratello del sette volte campione del mondo.

“Mio padre, il ragazzo che ci ha cresciuto, si è congratulato con Max e suo padre Jos. Le persone possono dire quello che vogliono, ma il gesto di mio padre dimostra che tutti i dubbiosi e gli haters si sbagliano sul nostro conto” ha proseguito Nicholas.

“Dimostrare che le persone si sbagliano è nel nostro DNA, cosa che Lewis fa ogni giorno. Ha mostrato assoluta professionalità e decenza nella sconfitta, anche se sappiamo tutti che è stato deluso dallo sport a cui ha dato così tanto. Congratulazioni a Max per una stagione fantastica”.

