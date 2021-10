F1 e NBA, nuova partnership commerciale

21-10-2021 15:29

La F1 e la NBA, rispettivamente la categoria Motorsport e la lega di basket più famose del mondo, hanno raggiunto un accordo commerciale che potrebbe avere grandissimo peso a livello finanziario. Potremo così vedere una Ferrari con la livrea dei Warriors, o una Red Bull dipinta a mo di Celtics, o una Mercedes Lakers. Da ora, con l’unione di queste due sterminata community, sarà possibile, anche se non in gara.

La partnership inizierà questo weekend, quando la F1 tornerà negli Stati Uniti col GP di Austin, in occasione proprio della 75° stagione di NBA iniziata. Verranno presentate delle versioni esclusive di vetture di Formula 1 customizzate con i colori delle 30 squadre del campionato di basket americano. Gia svelate le prime 10 sui social NBA e F1, durante il weekend verranno presentate tutte le 30 franchigie.

In più, i piloti si sfideranno in una gara di tiri liberi con alcune star e leggende NBA a fargli da mentore. Il vincitore della sfida si porterà a casa ben 20.000 $ da devolvere in beneficienza.

OMNISPORT