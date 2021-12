F1, Ecclestone convinto: “Hamilton non credo tornerà”

24-12-2021 11:44

Colpiscono le dichiarazioni rilasciate da Bernie Ecclestone riguardo al futuro di Lewis Hamilton, pilota che, a suo avviso, gli amanti della Formula Uno non vedranno più in pista.

Secondo l’imprenditore britannico, infatti, il sette volte iridato deciderà a breve di ritirarsi e abbandonare per sempre il mondo delle gare, una scelta questa causata dalla delusione per come è maturata l’ultima sconfitta mondiale.

“Non credo che tornerà, la sua delusione è troppo grande. E in qualche modo è una cosa che puoi capire” ha dichiarato Ecclestone al sito svizzero Blick.

“Ora sarebbe il momento di affrontare il suo sogno di diventare un imprenditore della moda, visto che ha sette titoli mondiali come Michael Schumacher. Lewis avrà solo perdere nel 2022 non ha nulla da guadagnare. Inoltre, resta da vedere chi avrà la macchina migliore con i nuovi regolamenti” ha proseguito il 91enne di St Peter South Elmham il quale ha poi rivelato di aver anche incontrato il padre del pilota.

“Qualche giorno fa ho parlato con suo padre ma mi ha subito detto che non avrebbe risposto a domande sul futuro di suo figlio. Quindi abbiamo parlato solo di affari” ha concluso Ecclestone.

Vedremo se l’intuizione del navigato manager inglese si sarà rivelata corretta o se, come tutti si augurano, Hamilton vorrà rimettersi in caccia dell’ottavo sigillo mondiale.

OMNISPORT