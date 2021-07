F1, Ecclestone: "Schumacher merita un team più forte"

Mick Schumacher deve cambiare scuderia: è il pensiero di Ecclestone, ex direttore esecutivo della FOM: “Sin dall’inizio, mi sarebbe piaciuto vederlo all’Alfa Romeo. Là avrebbe incontrato un compagno di squadra veloce ed esperto come Kimi Raikkonen, che aveva anche un ottimo rapporto con suo padre. Potrei immaginare l’Alpha Tauri come la sua prossima squadra. Fanno un buon lavoro e hanno un capo come Franz Tost che sa gestire molto bene i giovani talenti“.

Per Ecclestone, il vincitore della F2 e F3 europea avrebbe meritato un team più competitivo della Haas: “Mick non sa quale sia il suo valore, stando nella sua squadra attuale. Per farlo ha bisogno di una monoposto migliore e più competitiva. In Haas sta battendo il suo compagno di squadra, ed è la cosa più importante per ogni pilota. Ma essendo Mazepin, questo non dice molto. Ha bisogno di un rivale più forte“.

OMNISPORT | 10-07-2021 12:43