F1, Fernando Alonso: "In Canada gare sorprendenti"

Il tennista spagnolo ha parlato in vista della gara di Montreal

14-06-2023 21:31

Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, ha parlato in vista della gara di Montreal, in Canada: “Abbiamo avuto un doppio appuntamento a Monaco e in Spagna, e abbiamo ottenuto 32 punti come squadra. L’atmosfera in Spagna era fenomenale, ma abbiamo avuto un sabato difficile e domenica non abbiamo avuto il ritmo necessario per offrire uno spettacolo ai tifosi”.

“Il prossimo appuntamento è a Montreal, un circuito storico della Formula Uno, dove ho dei bei ricordi. L’anno scorso, ad esempio, sono partito secondo in griglia dopo una sessione di qualifiche caotica e bagnata. Questo fine settimana potrebbe piovere di nuovo, quindi terremo d’occhio il radar“.

“Il circuito è divertente e, sebbene i sorpassi possano essere difficili, può anche regalare gare sorprendenti, quindi saremo pronti a tutto. Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti questo fine settimana e il nostro obiettivo è quello di avere un fine settimana tranquillo e di segnare il maggior numero di punti possibile“.