F1, Ferrari: Binotto non parte per la Turchia

Il circus della Formula Uno è pronta a sbarcare in Turchia dove domenica si correrà il Gp numero 16 della stagione sul tracciato dell’Istanbul Speed Park.

Il team principal della Ferrari resterà nel quartier generale di Maranello per concentrarsi sul lavoro di sviluppo della monoposto della prossima stagione, ma seguirà tutte le sessioni e la corsa dal Remote Garage, in continuo collegamento con la squadra all’Istanbul Park.

Già a inizio anno, il capo muretto, aveva preannunciato la sua assenza in diverse occasioni quest’anno per focalizzarsi sul progetto 2022, ma è stato praticamente sempre in pista fino a questo momento.

La stagione volge al termine, e questo vuol dire che la prossima annata è sempre più vicina, per questo motivo quindi, almeno per quanto riguarda una trasferta piuttosto impegnativa come quella di Istanbul, Binotto rimarrà a Maranello durante il weekend.

OMNISPORT | 07-10-2021 10:05