F1, Ferrari: Carlos Sainz non getta la spugna

Quella andata in scena a Portimão è stata finora la corsa più difficile di Carlos Sainz in Ferrari. Lo spagnolo del Cavallino Rampante, che in qualifica si era distinto con un ottimo 5° tempo, in gara non è riuscito a ripetersi, pagando tra l’altro una strategia errata che lo ha visto affrontare il secondo stint con gomma media, anziché dura, ed ha concluso la sua domenica in 11° posizione fuori dalla zona punti (il suo compagno di box Charles Leclerc è arrivato 6°).

L’alfiere della Rossa di Maranello, esternando tutta la sua delusione, ha ammesso che avrebbe potuto centrare i primi cinque/sei posti con una prestazione regolare e non così discontinua. Queste le sue parole citate da RaceFans:

“È difficile in questo momento pensare agli aspetti positivi quando finisci 11° e fuori dalla zona punti. Sono un ragazzo competitivo. Era tutto nelle nostre mani e potevamo segnare la Top 5/6 con una gara normale e con il ritmo che avevamo mostrato nel fine settimana. Con i dati che avevamo a disposizione prima della gara pensavamo che la strategia soft-medium sarebbe stata buona e chiaramente non lo era. C’è molto da analizzare nei prossimi tre/quattro giorni. Sono sicuro che trarremo le giuste conclusioni e in futuro miglioreremo”.

OMNISPORT | 04-05-2021 17:36