F1, Ferrari: Carlos Sainz stupisce i tifosi, blitz a Maranello

Carlos Sainz non perde tempo. Il pilota spagnolo, che dall’anno prossimo sostituirà Sebastian Vettel come driver ufficiale della Ferrari al fianco di Charles Leclerc, secondo quanto riporta Formulapassion venerdì è stato a Maranello, dove gli sono state prese le misure per il sedile 2021.

Il pilota iberico, che ha firmato un contratto biennale, non vede l’ora di cominciare e ha già annunciato nei mesi scorsi che si trasferirà in Emilia per dedicarsi al 100% al Cavallino Rampante.

In una intervista ad As, Sainz ha parlato in toni lusinghieri del suo futuro compagno di squadra: “Io e Leclerc? Andavamo già d’accordo prima, in Ferrari è ad un livello incredibile ed è sicuramente uno dei migliori in questo momento sulla griglia. Sarà difficile batterlo all’inizio, avendo così pochi test pre-campionato, ma il rapporto sarà il più professionale possibile. E se dopo andremo molto d’accordo anche fuori dalla pista, tanto meglio”.

Sainz ha chiuso la stagione al sesto posto, confermando il risultato dello scorso anno: “Ma non ha lo stesso sapore perché non sono il primo degli altri. Il primo è stato Checo (Sergio Perez, arrivato quarto nella generale dietro agli irraggiungibili Hamilton, Bottas e Verstappen ndr.), noi abbiamo perso molti punti all’inizio della stagione. Poi appena appena sono finiti gli episodi negativi siamo sempre stati nei primi sette, come è successo in queste ultime gare. C’era molto potenziale purtroppo nelle prime cinque o sei gare che ci sono successe così tante cose che non siamo riusciti a massimizzare l’annata. Ma anche così, per un sesto posto in campionato devo essere felice”.

OMNISPORT | 18-12-2020 14:53