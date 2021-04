F1, Ferrari: Charles Leclerc esce allo scoperto sul suo futuro

Charles Leclerc-Ferrari: un binomio che potrebbe durare a lungo, almeno secondo il pilota monegasco, che in una intervista a Il Giornale ha dichiarato di essere molto legato al Cavallino e di essere pronto a rinunciare a tutto pur di vincere a Maranello.

“Cosa direi al mio manager se un’altra squadra mi offrisse il doppio? No. Perché la Ferrari è speciale. I soldi sono importanti, ma io credo nel progetto e voglio andare fino in fondo con la squadra che sognavo fin da bambino. Ci voglio provare e quando ho in mente qualcosa voglio arrivare fino in fondo”.

Leclerc, di scena domenica a Imola, vuole riportare il Mondiale in Italia: “Non ci sono offerte che tengano: io sto benissimo qui e voglio raggiungere l’obiettivo che mi sono fissato e non me ne andrò fin che non lo avrò raggiunto”.

Quest’anno la Ferrari dovrà però ancora lottare per i piazzamenti, e la vera sfida sarà tra Max Verstappen e Lewis Hamilton: “La macchina sembra all’altezza e Max va fortissimo”.

Sul compagno di scuderia Carlos Sainz: “E’ davvero forte, da lui c’è da imparare come adatta il proprio stile di guida in base alle diverse situazioni che si ritrova ad affrontare. In passato io e Seb ci incrociavamo, io arrivato e lui partiva o viceversa. Adesso con Carlos siamo spesso in sede negli stessi giorni e di conseguenza trascorriamo più tempo insieme”.

“Ho percepito subito la sua grande motivazione. Si vede che vuole fare subito bene. Tale entusiasmo è contagioso a beneficio di tutta la squadra. Per un team è positivo avere due piloti che spingono e scalpitano per tornare a vincere”.

OMNISPORT | 15-04-2021 11:50