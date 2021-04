F1, Ferrari: il messaggio di Charles Leclerc entusiasma i tifosi

Charles Leclerc rassicura i tifosi della Ferrari: le difficoltà del 2020 non hanno scalfito la fiducia del monegasco nei confronti del Cavallino, anzi lo hanno motivato ancora di più. “Ho un contratto fino alla fine del 2024 ma vorrei già rinnovarlo. Voglio restare qui ancora più a lungo. Credo nella Ferrari e nelle persone che ci lavorano”, sono le parole del pilota del Principato in un’intervista a Motorsport.

Il rapporto con il nuovo compagno di scuderia Carlos Sainz è già ottimo: “Ho percepito subito la sua grande motivazione, è al primo anno in Ferrari e si vede che vuole subito fare molto bene, e questa euforia è contagiosa a beneficio di tutta la squadra. Credo che per un team sia sempre positivo avere due piloti che spingono e scalpitano per tornare alla vittoria”.

Le prospettive della Ferrari per il 2021 sono molto buone: “Credo che sia stato fatto un buonissimo lavoro, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Siamo convinti di non esserci risparmiati, ma in Formula 1 bisogna sempre essere molto cauti perché tutto è relativo. La bontà del lavoro emerge dal confronto con gli avversari, quindi non voglio sbilanciarmi. La pazienza bisogna averla, ed è una dote che ho sviluppato strada facendo, anni fa in effetti non ne avevo, o ne avevo poca. Credo di essere maturato da questo punto di vista, poi ovviamente non vedo l’ora di tornare a vincere delle gare, l’obiettivo di un pilota è sempre quello”.

“Sono contentissimo di essere pilota Ferrari – ha ribadito Leclerc -, è sempre stato un mio sogno, e la mia sfida è dare il mio contributo per riportare questa squadra a vincere. Sono consapevole dell’importanza delle scelte, ma oggi il mio unico obiettivo è tornare in alto con la Ferrari, e sono sicuro che ci sia il potenziale per arrivare dove vogliamo essere”.

OMNISPORT | 08-04-2021 19:26