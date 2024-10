F1 Ferrari, è un momento magico: McLaren nel mirino a -29. Classifica piloti e costruttori dopo il Messico

Cosa è successo nel GP del Messico: il trionfo di Sainz, la penalità di Verstappen, il secono posto di Norris e l'errore di Leclerc che costa la doppietta. Come cambiano le classifiche piloti e costruttori

Una vittoria è un indizio, due sono una prova. La Ferrari che non ti aspetti ma che il popolo rosso ha sempre sognato da un po’ di tempo a questa parte. Doveva arrivare la trasferta oltre oceano per riscoprire il piacere di una rossa competitiva con continuità. Una doppietta, vittoria di Leclerc ad Austin una settimana fa e di Sainz oggi nel Gran Premio del Messico dentro una doppietta purtroppo sfumata con l’errore di Leclerc pressato da Norris. Resta però la consistenza di un cavallino rampante che corre veloce finalmente su tutte le piste, la miglior monoposto del momento. Sognare il Mondiale costruttori ora si può si deve.

Magistrale Carlos Sainz: che sorpasso su Verstappen, peccato Leclerc

Poteva essere una doppietta. Peccato. Leclerc l’ha persa nell’ultima parte della gara così come ha perso la sua Ferrari pressato all’estremo da un Norris arrembante nel finale. Nessun intoppo invece per Carlos Sainz autore di una gara magistrale sin dalla ripartenza quando ha superato Verstappen con una decisione tale da rendere inutile qualsiasi difesa estrema da parte dell’olandese come invece ha fatto nel giro dopo con Norris. Peccato davvero che questo Sainz non serva a Red Bull o Mercedes.

La cronaca e il report del GP del Messico

F1, classifica piloti dopo il Gp del Messico

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 362 punti

2) Lando NORRIS (McLaren) – 315 punti

3) Charles LECLERC (Ferrari) – 291 punti

4) Oscar PIASTRI (McLaren) – 251 punti

5) Carlos SAINZ (Ferrari) – 240 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo il Messico

1) McLaren– 566 punti

2) Ferrari – 537 punti

3) Red Bull – 512 punti

4) Mercedes – 366 punti

5) Aston Martin – 86 punti

F1 senza sosta, prossimo week end Gp del Brasile con Sprint Race

La tripletta “oltreoceano” partita da Austin negli Usa e continuata nel centro America in Messico si conclude in Sud America con il Gran Premio del Brasile previsto la prossima settimana dove ritroveremo la Sprint Race. Dopo questo back to back il calendario del Mondiale 2024 prevede una breve sosta prima delle ultime tre gare a Las Vegas, in Qatar e la chiusura ad Abu Dhabi.