F1 GP Messico diretta LIVE: grande chance Sainz dalla pole, Ferrari per il bis

Cronaca in diretta

Carlos Sainz, reduce dal secondo posto nel GP degli States, ha fatto segnare la pole position girando in 1:15.946. Al suo fianco scatterà Max Verstappen, mentre la seconda fila è composta da Lando Norris e Charles Leclerc. Terza fila, invece, completamente Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024. Dopo la vittoria di Leclerc in Austin la Ferrari cerca il bis “oltreoceano” con Carlos Sainz che partirà dalla pole davanti a Verstappen, Norris e lo stesso Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (354 pt.) Lando Norris (297 pt.) Charles Leclerc (295 pt.) Oscar Piastri (247 pt.) Carlos Sainz Jr. (215 pt.)

Una pole magica. Carlos Sainz ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. Un tempo spaziale. Lo spagnolo è stato l’unico a scendere sotto l’1.16 rifilando nell’ordine quasi tre decimi a Verstappen e poi a salire nei confronti di Norris, Leclerc e le due Mercedes.

Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio del Messico ha fatto la sua sesta pole position con la Ferrari. Un giro mostruoso, anzi due per il madrileno capace di migliorarsi fino a 1:15.946 unico a scendere sotto l’1.16 sbaragliando la concorrenza di Max Verstappen con la Red Bull che perde i pezzi (anche stavolta Perez fuori in Q1 incredibilmente) e Lando Norris che dopo aver dominato Q1 e Q2 non va oltre il terzo tempo.

Il Gran Premio del Messico si corre nell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 21.00 di domenica 27 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Carlos Sainz 1:15.946

Ferrari 2. Max Verstappen 1:16.171

Red Bull 2ª fila 3. Lando Norris 1:16.260

McLaren 4. Charles Leclerc 1:16.265

Ferrari 3ª fila 5. George Russell 1:16.356

Mercedes 6. Lewis Hamilton 1:16.651

Mercedes 4ª fila 7. Kevin Magnussen 1:16.886

Haas 8. Pierre Gasly 1:16.892

Alpine 5ª fila 9. Alexander Albon 1:17.065

Williams 10. Nico Hülkenberg 1:17.365

Haas 6ª fila 11. Yuki Tsunoda 1:17:122

RB 12. Liam Lawson 1:17.162

RB 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:17.168

Aston Martin 14. Lance Stroll 1:17.294

Aston Martin 8ª fila 15. Valtteri Bottas 1:17.817

Kick Sauber 16. Franco Colapinto 1:17.558

Williams 9ª fila 17. Oscar Piastri 1:17.597

McLaren 18. Sergio Perez 1:17.611

Red Bull 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:17.617

Alpine 20. Guanyu Zhou 1:18.072

Kick Sauber