F1, Ferrari flop a Baku: sui social è caccia ai colpevoli

12-06-2022 14:57

Dopo la Catalogna, Baku. Non sembra, per usare un eufemismo, essere un periodo fortunatissimo per la Ferrari che, anche in Azerbaigian, infatti, è costretta a rimandare i sogni di gloria e a inchinarsi con i problemi alla monoposto. Rispetto alla Spagna, però, il Gran Premio di Baku mette fuori gioco entrambe le Rosse quando non sono percorsi che undici dei cinquantuno giri previsti. Una disfatta resa ancora più amara da un Charles Leclerc primatista al momento dello stop forzato.

Ferrari, il problema a Sainz e la strategia vincente

E dire che, dopo una partenza bruciante di Sergio Perez che aveva costretto il monegasco a vedere vanificata l’ennesima pole stagionale e a inseguire, il guasto idraulico che aveva fermato Carlos Sainz in curva 4 era stato sfruttato alla perfezione dal muretto del Cavallino, pronto a trasformare il gusto in un’opportunità per rilanciare la corsa di Leclerc. Passaggio ai box anticipato e strategia vincente, per strappare il primato al momento del rientro ai box di Perez, prima, e Verstappen, poi, per via dell’usura delle medie.

Ferrari, drammatico epilogo per Leclerc

Peccato che al comando Charles ci resti il tempo di un giro: Power unit in fumo e l’amarezza di aver gettato alle ortiche una grande occasione. Situazione resa ancora più fastidiosa dal fatto che a Montréal, in Canada, Leclerc sarà costretto a utilizzare già la terza (e ultima) Power unit della stagione a disposizione prima della penalità. Una prospettiva poco incoraggiante, visto anche che siamo solo a metà mondiale.

Ferrari, l’amarezza di Leclerc

Tanta la delusione del monegasco, che rientrato ai box non nasconde l’amarezza:

Sono diverse gare che dimostriamo competitività, ma non raggiungiamo il risultato. Domani si riparte, ovvio, e ci sarà sempre la motivazione giusta, però, non possiamo ignorare questi punti persi per i problemi alla monoposto. 25 punti sono tanti e fa male. Note positive di questa giornata? Adesso proprio non riesco a trovarne.

La rabbia dei tifosi della Ferrari

Il doppio disastro Ferrari, reso ancora più amaro dalla doppietta Red Bull con il successo del campione del mondo in carica, scatena i tifosi, che sui social non mancano di commentare. Qualcuno chiede: “Quando finirà tutto questo…”, “Mi propongo come meccanico, visto che quelli che avete non sono un granché”, “Rossa d’imbarazzo. Poveri piloti“, “No vabbè, non può pagare sempre lui se al muretto ci sono degli incompetenti, è ora di fare un po di pulizia seria, ma seria”, “Sarebbe ora di fare piazza pulita a cominciare da Binotto ora basta !!!”, “Se Leclerc vuole vincere qualcosa deve andare via da questa scuderia di falliti. Mi dispiace dirlo ma è così.“, “Il rivale di Leclerc non è la Red Bull ma la sua stessa squadra”. “Campionato andato?“, chiosa, infine qualcuno.