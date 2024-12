F1, Ferrari con freni Carbon Industry: il peso di Hamilton nella svolta epocale a Maranello, che fine farà Brembo

Cambiamento importante in casa Ferrari che starebbe per passare dai freni Brembo ai francesi di Carbon Industry su spinta fortemente voluta da Lewis Hamilton. Per la casa italiana uno smacco ma Brembo potrebbe restare

Rivoluzione a Maranello. La Ferrari è pronta a un’altra svolta epocale sotto l’egida Fredric Vasseur. Il Cavallino Rampante sarebbe in procinto di cambiare freni passando da Brembo a Carbon Industry. Un cambiamento che secondo le indiscrezioni sarebbe stato suggerito, avallato e richiesto dall’arrivo in rosso di Lewis Hamilton che predilige avere sotto il piede proprio i freni della casa francese. Uno smacco invece per l’azienda italiana che fornisce l’impianto frenante della scuderia modenese da cinquant’anni. Ma che potrebbe restare, vediamo come.

Ferrari, è rivoluzione: freni da Brembo a Carbon Industry

Secondo quanto riportato dalla testata nipponica Auto Sport Web, la Scuderia Ferrari sarebbe pronta a dire addio a Brembo per passare a un altro fornitori di freni, Carbon Industry. Una svolta epocale se si pensa che l’azienda italiana fornisce freni al team di Maranello praticamente da sempre, mezzo secolo.

Ferrari, Hamilton ha spinto per Carbon Industry

Alla base di questo cambiamento ci sarebbe una richiesta esplicita di Lewis Hamilton. Il pilota inglese che ufficialmente dal prossimo 1 gennaio sarà un pilota Ferrari avrebbe richiesto l’adozione dei dischi freno prodotti dalla Carbon Industry per la monoposto del cavallino rampante del 2025. “È chiaro a tutti che Lewis vuole i freni di Carbon Industry sulla sua auto” avrebbe detto nel paddock del Gp di Abu Dhabi una fonte vicina a Carbon Industry

Una richiesta a cui il team principal della Ferrari, Fred Vasseur non si sarebbe opposto, anzi. Il manager francese ha avallato la scelta dei nuovi fornitori, contribuendo a portare le trattative verso una conclusione positiva. Non è un caso che le trattative fra Ferrari e la casa francese siano cominciate all’inizio del 2024 in coincidenza con la chiusura dell’accordo tra Hamilton e Maranello.

Che fine farà Bremo: resta in Ferrari insieme a Carbon Industry

Era stato il Drake in persona, Enzo Ferrari a firmare l’accordo con Brembo nel 1975. La casa italiana però, sempre secondo le indiscrezioni, continuerà a collaborare con Maranello per la fornitura di componenti come pinze e pastiglie dei freni, dato che Carbon Industry non produce questi elementi specifici per la Formula 1. A questo punto non resta che aspettare maggiori informazioni.