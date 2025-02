F1, Hamilton allo scoperto: "Toglietemi tutto ma non queste cose". Norris e Piastri, outing su Lewis in Ferrari

La Ferrari ha realizzato un "corto" sui primi giorni in rosso di Lewis Hamilton che in un altro video ribadisce le cose di cui non può fare a meno. E mentre si avvicina la presentazione della SF-25, l'inglese incassa la fiducia dei rivali Piastri e Norris

Conto alla rovescia agli sgoccioli. La frase è banale ma rende l’idea dell’avvicinamento alla data fatale in cui anche la Ferrari toglierà i veli alla SF-25 la monoposto che schiererà in griglia per il Mondiale di F1 oramai alle porte. Una doppia presentazione, martedì prima nell’evento di Londra e poi in rete che farà il paio con lo shakedown del giorno dopo a Fiorano. L’attesa è anche da parte di Lewis Hamilton oltre che di Charles Leclerc.

Proprio del 7 volte campione del mondo in questi giorni stanno circolando diversi video sui social, ufficiali e non, che mettono un po’ a nudo l’uomo e la persona Hamilton, dal suo approccio col personale Ferrari ad alcuni backstage dei vari shooting fotografici con la scuderia di Maranello. Il tutto mentre la scelta di Lewis di vestirsi di rosso incassa la fiducia di due suoi colleghi e avversari, i piloti McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris.

Hamilton, il film Ferrari: “Aspetto questo momento da una vita”

In attesa che sia la pista a parlare, Hamilton in Ferrari è soprattutto un moto social in continuo fermento. Fin da quella foto iconica di Lewis al centro di Maranello in Piazza Schumacher davanti agli uffici del Drake e con la F40 al suo fianco. Poi c’è stato il battesimo della pista, Fiorano ovviamente, immagini che hanno fatto il giro del web. Laddove Lewis Hamilton ha conquistato il cuore dei tifosi della Ferrari, semmai ce ne fosse ancora bisogno, sforzandosi di parlare italiano in un incontro con il personale di Maranello alla presenza del team principal Fred Vasseur e pure di Charles Leclerc.

Proprio nel giorno di San Valentino, scelta non casuale, i canali ufficiali social del cavallino rampante hanno rilasciato un altro video. La Ferrari ha realizzato un cortometraggio sulla presentazione di Hamilton in fabbrica e a Fiorano come nuovo pilota della Scuderia. Nel primo tempo si vede Lewis sorridere, stringendo la mano agli operai e agli impiegati, spesso quasi sorpresi di ritrovarsi improvvisamente di fronte al sette volte campione. “Aspettavo questo giorno da tutta la vita, sono molto felice”, dice l’inglese prima di abbracciare il direttore sportivo Frederic Vasseur e di chiacchierare con il suo nuovo ingegnere Riccardo Adami, oltre che con i vertici dell’azienda, il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Il debutto a Fiorano di Hamilton diventa un corto su Youtube

La seconda parte riguarda il primo giorno di Hamilton in pista a Fiorano, con una SF-23. “Non ci posso credere”, dice Hamilton: “Ho visto così tante foto di questo posto… è stato fantastico. C’è una curva stretta lì sotto, e ogni volta che mi voltavo verso i box pensavo: “Oh mio Dio!”. Poi Hamilton guarda l’orizzonte e torna serio, emozionato all’idea della sua prima volta con la Ferrari: “È un grande sogno essere qui, vivere questa esperienza. Anche mamma e papà sono qui… È stato un lungo viaggio”.

Hamilton e la passione per occhiali e scarpe

Nella giornata di domenica è stato postata un’altra clip. Si tratta di un backstage, ce ne sono diversi in rete da parte della Ferrari, altri anche con Leclerc e Vasseur. In quest’ultimo Hamilton parla delle sue passioni a livello di stile e di moda: “Due, occhiali e scarpe da ginnastica. Per me le scarpe sono tutto e poi gli occhiali, ne ho a migliaia, letteralmente ne ho tantissimi!”

Ferrari, Piastri e Norris tifano per Hamilton

L’arrivo di Hamilton in Ferrari è stato accompagnato da tantissimi giudizi, anche e soprattutto dagli addetti ai lavori. C’è chi si è detto ottimista, chi pessimista, chi aspetta di vedere il responso della pista. Tra i vari commenti, tranchant ad esempio quello di Bernie Ecclestone, c’è anche chi ha preso le parti di Hamilton. In particolare in questi giorni, a margine della presentazione della McLaren, i due piloti Piastri e Norris hanno tessuto le lodi dell’ex Mercedes.

Lando Norris, intervistato da This Morning, su ITV, ha detto: “Lewis desidera dimostrare il suo valore e continuerà a farlo. Il suo passaggio alla Ferrari rappresenta un’evoluzione affascinante, personalmente avrei compiuto la stessa scelta nella sua situazione. Spero di poterlo sfidare più spesso quest’anno. È sempre un privilegio confrontarsi con un talento del suo calibro”

Gli ha fatto eco Oscar Piastri, intervistato in una recente puntata del podcast The Fast and the Curious: “Vedere Lewis Hamilton vincere un campionato del mondo con la Ferrari sarebbe una figata. Ma questo varrebbe se non fossi un pilota di F1 e non corressi contro lui e contro la Ferrari…”.