F1, Sainz si vendica di Hamilton: "Non lo conosco". Parole dolci per Leclerc e la Ferrari

Carlos Sainz a margine della presentazione della nuova Williams ha parlato anche della Ferrari e della chance di vincere il titolo, parole dolci per Leclerc, gelo invece su chi l'ha sostituito, Hamilton

I primi giri sulla pista di Silverstone hanno dato il via al 100% alla nuova sfida di Carlos Sainz. Tornare e riportare in alto la Williams. Lui che fino a qualche mese fa lottava per vincere con la Ferrari ora dovrà fare a sportellate verosimilmente a centro gruppo. Esattamente un anno fa la scuderia di Maranello gli dava il benservito per andare a prendere sir Lewis Hamilton. E forse nelle parole dette dallo spagnolo a margine della presentazione della nuovo monoposto di Groove c’è un velato rimorso nei confronti dell’inglese. Solo parole, e anche dolci, per Leclerc e la Ferrari.

Sainz e la nuova avventura in Williams

Casuale o meno, nel giorno di San Valentino Carlos Sainz ha avuto il primo contatto con la sua nuova Williams. Il team di Groove ha presentato in Inghilterra la FW47, la monoposto con cui lo spagnolo e il compagno Alexander Albon correranno il Mondiale 2025 di F1 che inizierà tra un mese circa in Bahrain.

La storia è risaputa. Praticamente un anno fa, il ’55’ è stato costretto a cercare una nuova squadra a causa del colpo da parte della Ferrari del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton. Dopo diversi mesi di trattative, dopo essersi proposto a Red Bull e Mercedes, Carlos ha dovuto accettare quella che sulla carta pareva la scelta più conservativa, rispetto ad esempio ad Alpine e soprattutto Sauber/Audi, cioè la Williams.

Sainz: “Ferrari pronta per vincere”

A margine della presentazione della nuova Williams, impossibile per Sainz esimersi dal rispondere alle domande sul suo recente passato e su quello che sarà il futuro della Ferrari, senza di lui. Carlos prevede per la squadra del Cavallino Rampante una concreta possibilità di vincere il campionato del mondo che manca dal lontano 2007, con Kimi Raikkonen.

Le parole di Sainz sono emblamatiche: “Vedremo come ogni squadra inizierà l’anno, ma ricordo di aver detto a tutte le persone della Ferrari quando me ne sono andato che sono pronti a lottare per i campionati e persino a vincere un titolo quest’anno. Quando ho lasciato la Ferrari, la squadra era a tutto gas, in gran forma per affrontare quella sfida“.

“Non conosco Hamilton” la frase criptica di Sainz

Sainz va oltre la previsione generale sulla Ferrari, le sue parole sembrano emblematiche del suo stato d’animo e dei rapporti: “Non conosco Lewis (Hamilton) personalmente, non ho mai lavorato con lui e non so come si adatterà alla guida della Ferrari, conosco però Charles (Leclerc) e so che è pronto a lottare per il campionato“.

Stuzzicato ancora su Hamilton, Sainz si è sbottonato un po’ di più: “Di Lewis possiamo giudicare i risultati, quindi posso dire che ci sono ottime possibilità che si confermerà competitivo anche al volante della Ferrari. Credo che molto dipenderà da quanto bene riuscirà ad adattarsi alla monoposto e alla squadra”.