F1: Ferrari a fondo, suona l'allarme. Le parole di Montezemolo

Il presidente del Coni Giovanni Malagò non ha usato giri di parole per esprimere tutta la sua preoccupazione per la crisi senza precedenti della Ferrari. A 12 mesi dal trionfo di Charles Leclerc a Monza, all’Autodromo si è presentato un Cavallino in disarmo, eliminato nelle qualifiche e incapace di portare nessuno dei due piloti fino al traguardo.

“E’ difficile trovare le parole per fotografare la realtà dei fatti – sono le parole di Malagò riportate da Repubblica -. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere, ci amareggia moltissimo. Nella Formula 1 non si può inventare nulla, chi conosce bene questo mondo lo sa. Non è come in certi sport di squadra o in certe discipline in cui ci può essere la stranezza, l’eccezionalità. E’ tutto frutto del lavoro fatto: onestamente c’è da essere preoccupati. Se pensiamo che proprio un anno fa Leclerc faceva pole e vittoria a Monza…”.

“La situazione dispiace – ha continuato Malagò – anche perché quest’anno l’Italia può ospitare tre GP di F.1: era stato un miracolo ottenere un contratto pluriennale a Monza, merito del lavoro del presidente dell’Aci Sticchi Damiani, e poi, a causa del Covid, la Ferrari ha coronato il sogno di portare un GP pure al circuito di casa, il Mugello, per il suo millesimo GP in F.1. È incredibile avere una macchina così poco performante in questo momento”.

La delusione dei fan si ripercuote sui dati d’ascolto: se l’anno scorso il trionfo di Leclerc a Monza era stato seguito da 6 milioni di appassionati, quest’anno ci si è fermati ad appena 2,9 milioni di spettatori totali. I peggiori dati dal 1995, quando anche in quel caso entrambe le Ferrari si ritirarono, rileva lo Studio Frasi.

L’ex presidente della scuderia di Maranello, Luca Cordero di Montezemolo , che già negli scorsi giorni aveva fatto sentire la sua voce, all’Ansa ha preferito non commentare: “Per chi vuole bene alla Ferrari, e io gliene voglio molto, questo è il momento in cui è meglio tacere. E’ il momento di sperare alla vigila del millesimo gran premio che, come è successo alcune volte in passato, la Ferrari sia in grado di fare affidamento alle sue capacità, per superare momenti difficili come questo”.

OMNISPORT | 07-09-2020 18:28