F1, Ferrari: Leclerc convinto che il meglio debba ancora arrivare

09-12-2021 16:00

Un’altra stagione è prossima a concludersi e per i tifosi della Ferrari, come l’anno scorso, anche il 2021 ha regalato pochi sussulti.

La Rossa non è stata in grado di inserirsi nella lotta per il titolo mondiale né con Carlos Sainz né con Charles Leclerc. Quest’ultimo, per la verità, qualche emozione degna di nota ha saputo regalarla ma nel complesso ha dovuto accettare di essere meno competitivo dei colleghi al volante di Mercedes e Red Bull, due squadre da cui il monegasco è fiducioso si possa limare il gap nel 2022.

Ferrari, il punto di Leclerc

Alla vigilia del venerdì di prove sul circuito di Yas Marina, Leclerc ha fatto quindi un bilancio dell’annata vissuta in Ferrari e, soprattutto, ha evidenziato i miglioramenti che fan ben sperare per il futuro.

“Sono soddisfatto di questa stagione, odio parlare di cattiva sorte ma ci sono state delle volte in cui siamo stati colpiti dalla sfortuna. Gli esempi di Monaco o di Budapest, come anche altre gare. In Arabia Saudita abbiamo avuto un buon passo, ma poi siamo stati anche un po’ sfortunati per quanto è accaduto” ha affermato in conferenza stampa il monegasco.

“Quale è stata la gara migliore del 2021? Direi Silverstone, col secondo posto, l’ottima Sprint Race e un bel passo gara della macchina, sicuramente la gara più sorprendente”.

Ferrari, Leclerc fiducioso per i miglioramenti riscontrati

Continuando la sua analisi, il classe 1997 si è poi concentrato nel dettaglio su quanto la squadra (e di conseguenza la macchina) siano saliti di colpi rispetto al 2020.

“Come squadra devo dire che abbiamo avuto una buona annata, diversa dal 2020 che è stata difficile sotto tutti i punti di vista. Abbiamo migliorato il nostro modo di lavorare e c’è una correlazione più efficace tra la pista e la fabbrica” ha commentato Leclerc.

“Si può e si deve ancora crescere, ma conosciamo i nostri punti deboli e sappiamo cosa fare. Penso che il meglio stia per arrivare” è il parere convinto del campione 2017 in Formula 2.

Ferrari, l’obiettivo di Leclerc ad Abu Dhabi

Leclerc infine ha parlato della pista e della posta in palio nel weekend sul circuito di Abu Dhabi.

“Dalle prove fatte al simulatore la pista è divertente. È abbastanza diversa in curva 5 e nell’ultimo settore, è sicuramente più veloce ed è più facile per chi segue stare incollati a quello davanti”.

Individuati gli snodi cruciali, Leclerc farà di tutto per difendere il suo quinto posto in classifica piloti dall’assalto di Lando Norris.

“Il 5° posto? Ho solo 4 punti e tutto può accadere, spero in una buona gara e di conservare il vantaggio” ha chiosato l’alfiere del Cavallino.

