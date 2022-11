F1, Ferrari: Leclerc deluso dalla scelta delle gomme

11-11-2022 22:16

Al termine delle qualifiche, Leclerc è visibilmente arrabbiato: “Ci aspettavamo la pioggia ma non è arrivata. Parlerò con il team per fare meglio in queste condizioni. Non dovremmo essere delusi, il passo della macchina c’era. Avevamo una buona macchina, ma dobbiamo venirne a capo e fare bene nel resto del weekend. Il Q3? Ho accettato la decisione di montare le intermedie, ma ho aspettato la pioggia che non arrivava mai“.

Anche Sainz non è soddisfatto del quinto posto: “Sicuramente dobbiamo analizzare bene ciò che abbiamo fatto oggi. Non è stato ideale in Q1 e Q2, mentre in Q3 alla fine abbiamo preso la decisione giusta. Mi sarebbe piaciuto essere più avanti nella coda in pit-lane, ma è andata così. Questo è il giorno di Kevin. Ha fatto un giro bellissimo, ha saputo approfittare della sua prima posizione all’uscita dalla pit-lane e sono contento per lui. Se la merita questa pole“.

Le condizioni meteo non hanno certo aiutato: “Era molto difficile e facile sbagliare. Hanno sbagliato una Mercedes, una Red Bull, probabilmente ha sbagliato una Ferrari. Tutti hanno sbagliato almeno in un momento della qualifica. Kevin invece ha fatto un lavoro perfetto“, ha concluso Sainz.