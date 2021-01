F1, Ferrari: Leclerc oggi in pista a Fiorano

“Si torna al volante della ‘bestia’ oggi, mi è mancato molto tutto questo”. Queste le parole affidate a Istagram per esprimere la felicità di tornare al volante della Rossa.

Charles Leclerc, tornato finalemnte negativo dopo il secondo tampone, ha voglia di iniziare a macinare kilometri con la sua monoposto. Oggi il monegasco sarà infatti in pista a Fiorano al volante della Ferrari SF71H del 2018 per iniziare a preparare il 2021 che dovrà essere l’anno del riscatto più per la Scuderia di Maranello che per il pilota francese.

Leclerc ha immortalato nelle proprie Stories su Instagram il garage di Fiorano all’interno del quale si nota il cofano motore con il numero #16 che contraddistingue le vetture del monegasco da quando esordì in F1 con la Sauber nel 2018.

La Ferarri scende in pista ufficialmente: oggi apre la stagione Leclerc mentre domani sarà la “prima” di Carlos Sainz.

OMNISPORT | 26-01-2021 11:03