F1: Ferrari, più risorse per vincere: l'annuncio di Camilleri

Più risorse per restare al top in Formula 1. L’amministratore delegato della Ferrari Louis Camilleri, durante la conference call sui conti 2019 di Maranello, ha fatto un annuncio importante in vista dei prossimi anni della Scuderia nel circus di Formula 1.

“Quest’anno sarà piuttosto critico per la Formula 1. La nostra ambizione rimane come sempre quella di cercare di vincere e quindi continueremo a investire nelle nostre infrastrutture, risorse e tecnologie, mentre continuiamo a sviluppare la vettura 2020 man mano che la stagione procede”.

“Le nuove norme tecniche – ha continuato Camilleri – che entreranno in vigore nel 2021 comporteranno lo sviluppo di un’auto molto diversa, che richiederà ulteriori risorse e spese già quest’anno”.

“Dopo un 2019 di transizione il 2020 sarà un anno di consolidamento – ha proseguito Camilleri con gli analisti -. Nel 2019 abbiamo lanciato cinque modelli chiave, ma per la maggior parte le consegne effettive sul mercato avverranno nel secondo e all’inizio del terzo trimestre mentre acceleriamo la produzione”.

“Le consegne della Ferrari Roma sono programmate per il quarto trimestre. Inoltre il mercato Usa sarà in ritardo per i soliti problemi di omologazione”.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 20:00