F1, Ferrari: Verstappen fa una confessione su Vettel

Il pilota della Red Bull Max Verstappen in un’intervista a Sky Sport DE ha voluto dire la sua sul divorzio a fine stagione tra Sebastian Vettel e la Ferrari. “Credevo che la Ferrari e Vettel avrebbero continuato il loro rapporto per almeno uno o due anni – ha ammesso Verstappen -. Ma evidentemente i piani della Scuderia erano diversi. Vedremo cosa farà Seb nel 2021, quest’anno sarà diverso ovviamente. Certamente però sarà una grande occasione per Carlos Sainz di mettersi in mostra”.

Il Mondiale riparte il 5 luglio in Austria, casa Red Bull, e il pilota olandese non vede l’ora di cominciare: “Ciò che è successo la scorsa stagione, con tutti quei tifosi vestiti di arancione è stato molto bello e divertente, quest’anno saremo senza pubblico, sarà un’esperienza diversa per tutti”.

L’obiettivo di Verstappen è rendere difficile la vita al campione del mondo Lewis Hamilton: “Voglio diventare campione del mondo, al momento non ci sono ancora riuscito: lo scorso anno ho avuto modo di imparare tante cose, quest’anno durante i test invernali abbiamo lavorato con la squadra per migliorare ancora. Siamo motivati per vincere”.

Nessuna previsione sulle forze in campo: “Dobbiamo vedere cosa accadrà all’inizio di questa stagione, non solo per noi, ma anche per quanto riguarda i nostri avversari. Dopo tutti questi mesi, mi aspetto che i team siano migliorati. La Mercedes sarà sempre forte, speriamo di raggiungere il loro livello”.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 20:15