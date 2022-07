F1, Forghieri: "Leclerc non è ancora pronto per il Mondiale"

26-07-2022 14:29

L’errore di Charles Leclerc quando era in testa al GP di Francia ha aperto la strada all’allungo in campionato di Max Verstappen, ora a +63 sul ferrarista. Uno sbaglio che, secondo Mauro Forghieri, fa capire come il monegasco non sia ancora pronto per lottare per il titolo mondiale.

Così lo storico direttore tecnico della Ferrari in un’intervista a Libero: “È veloce, ma deve crescere. Gli errori che continua a commettere dopo cinque anni di Formula 1 – ha spiegato lo stesso Forghieri – suggeriscono che oggi non è ancora pronto per l’iride“.

“Leclerc va aiutato dal box. Quando Niki Lauda arrivò in Ferrari nel 1974 era bravo ma non bravissimo – ha continuato Forghieri -. Lo affinammo e l’anno dopo vinse il mondiale. I tifosi della Ferrari devono accettare la realtà: il titolo se lo merita ancora Verstappen che è più glaciale e più completo”.

Dopo l’errore del Paul Ricard, Leclerc avrà la possibilità di riscatto già in questo weekend in Ungheria. Ma comunque deve ora recuperare 63 punti da Verstappen in dieci gare.