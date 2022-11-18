F1, FP1 Abu Dhabi: Hamilton il più veloce, 3° Leclerc

Lewis Hamilton è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. 1:26.633 è il tempone del sette volte iridato, che precede di 220 millesimi il compagno di squadra George Russell e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto Perez a 334 millesimi.
Questa la classifica delle FP1 F1 di Yas Marina:
1 Lewis HAMILTON Mercedes1:26.633 5
2 George RUSSELL Mercedes+0.220 3
3 Charles LECLERC Ferrari+0.255 5
4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.334 4
5 Liam LAWSON Red Bull Racing+0.568 5
6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.635 3
7 Robert SHWARTZMAN Ferrari+0.796 5
8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.986 3
9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.022 3
10 Alexander ALBON Williams+1.207 5
11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.212 4
12 Esteban OCON Alpine+1.258 5
13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.358 4
14 Robert KUBICA Alfa Romeo+1.431 4
15 Logan SARGEANT Williams+1.465 3
16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.509 3
17 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team+1.571 3
18 Patricio O’WARD McLaren+1.717 3
19 Jack DOOHAN Alpine+1.851 4
20 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+2.039 4