F1 Gp d’Italia 2023 FP1 e FP2, a Monza si accendono i riflettori: Ferrari in cerca di una scintilla

La Formula 1 riaccende i riflettori nel Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza: oggi sono in programma le due prime sessioni di prove libere

Ultimo aggiornamento 01-09-2023 08:54

Archiviato il Gp d’Olanda, la Formula 1 torna subito in pista con la 14esima gara stagione del Mondiale 2023 e lo fa con il Gp d’Italia in programma sul circuito di Monza. Un programma che comincia con la giornata di oggi e con le due prime prove libere che potranno già dare indicazioni importanti per il resto del weekend.

Monza, Ferrari alla ricerca di una scintilla

Dopo le prestazioni deludenti in Olanda, la Ferrari spera nel pubblico di casa per provare a dare un po’ di luce ad un 2023 che fino a questo momento è stato “scuro” e deludente. Mentre cominciano ad impazzare le voci di mercato in vista della prossima stagione, Charles Leclerc e Carlos Sainz vanno a caccia di una gara del riscatto davanti al pubblico di casa con la SF-23 aggiornata che suscita già grande curiosità, anche se a farla da padrone potrebbe essere il solito Verstappen, il grande favorito anche alla vigilia di questo GP.

Gp d’Italia: il programma del weekend

Il programma di gara del Gp d’Italia si apre oggi alle 13.30 con la prima sessione di libere (FP1) e continuerà alle ore 17 con i piloti che torneranno in pista per una seconda prova (FP2) e un’altra ora per cercare le sensazioni giuste con il tracciato. Si prosegue domani con la terza sessione di prove libere prime delle qualifiche che avranno inizio alle 16. Domenica è in programma la gara con la partenza fissata alle ore 15.