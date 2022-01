F1, frecciata di Villeneuve a Lewis Hamilton

21-01-2022 13:27

L’ex pilota di Formula 1 ed ex campione del mondo Jacques Villeneuve ha mandato una frecciata a Lewis Hamilton, in silenzio dopo Abu Dhabi e per molti in procinto di dire addio alla F1: “Dipende dalla bontà della nuova Mercedes, se sarà facile vincere o meno. Se diventa complicato…Lewis è un po’ stanco, ha trascorso stagioni tranquille dopo il ritiro di Nico Rosberg, di certo non voleva vivere un anno come è stato l’ultimo”, sono le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“Pensava di arrivare ai record con facilità e non è stato il caso”, ha incalzato Villeneuve, che poi ha spiegato così il silenzio del pilota: “Io interpreto il suo silenzio anche come un modo per prendere le distanze da Wolff. Perché si può perdere con stile, invece Toto si è comportato come qualcuno che gioca a Monopoli ma, perché sta perdendo, getta tutto all’aria. Per me ha creato un danno di immagine. E Hamilton su questo tema è sensibile, perché pensa al suo futuro in America, forse a Hollywood”.

OMNISPORT