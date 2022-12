F1, Gasly: "Adesso sono ancora in fase di transizione"

12-12-2022 21:36

Il 2022 non è stato un grande anno in pista per Pierre Gasly, che ha anche deciso di fare una scelta importante e lasciare dopo tante stagioni la famiglia Red Bull. Dopo la lunga esperienza in Alpha Tauri, il francese sarà infatti in Alpine a partire dal prossimo campionato con il connazionale Esteban Ocon.

Gasly, vincitore del GP d’Italia 2020, ne ha parlato ai microfoni di motorsport.com: “Rispetto a quello che ho visto, c’è una grande esperienza in questo team. Non ho ancora scoperto tutto, dovrò recarmi a Enstone e vedere tutti gli strumenti e le strutture che ci sono a disposizione”.

Il francese ha dunque aggiunto: “Non è mai facile quando c’è qualcuno di nuovo. Per ora ci sono dei segnali positivi, tutti sono stati molto accoglienti. Al momento sono ancora in una fase di transizione“. Al posto di Gasly in Alpha Tauri ci sarà invece l’olandese Nyck De Vries.