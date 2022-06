11-06-2022 20:59

Pierre Gasly non era mai arrivato fino alla terza fila in qualifica nel corso di questa stagione. Gasly, vincitore due anni fa a Monza, a Baku gira in modo fenomenale fino a piazzarsi fino alla sesta posizione, davanti al sette volte iridato Lewis Hamilton.

È proprio questo aspetto a esaltare maggiormente Gasly, che però è sconsolato nel guardare la differenza con Red Bull e Ferrari:

“Eravamo consapevoli di avere le potenzialità di fare qualcosa di buono. Ma finire in mezzo alle due Mercedes è certamente meglio di quello che pensavamo, arrivare davanti a una è stato pazzesco. Il nostro obiettivo era tra l’ottava e la decima posizione, ma le nostre qualifiche sono state molto belle, il giro conclusivo è stato davvero veloce. Ci troviamo un decimo dietro Russell e uno avanti a Hamilton, siamo molto felici. Serve cercare di fare tutto in modo elementare. La è stata una gara pazza, siamo finiti terzi. Quest’anno, tuttavia, Ferrari e Red Bull vanno su un pianeta differente. Quando vedo i loro tempi resto sconsolato. Loro sono in F1, noi è come se stessimo correndo in una Formula 0.5. Sono avanti di un secondo. Andranno via davvero presto e noi faremo la nostra corsa, speriamo di poter ripartire con la nostra stagione in questo weekend“.