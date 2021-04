F1, Gasly: “Noi in lotta con McLaren e Ferrari, ovunque”

Il campionato del mondo di Formula UNo non è iniziato nel migliore dei modi per Pierre Gasly. Il pilota francese dell’AlphaTauri infatti ha rovinato la propria gara, tamponando inavvertitamente la McLaren di Daniel Ricciardo nelle prime battute del Gran Premio e scivolando nelle retrovie.

Peccato perchè le qualifiche avevano detto che la nuova AT02, fosse davvero competitiva come dimostra la terza fila da cui è partito il francese in Bahrain. Un piazzamento vanificato in gara, ma che non cancella lo straordinario lavoro svolto dal team faentino e soprattutto le ambizioni dell’AlphaTauri.

La scuderia italiana infatti non vuole nascondere le proprie ambizioni perchè ha dimostrato di avere i mezzi per poter addirittura partecipare concretamente alla battaglia per il terzo posto tra i costruttori. Proprio Gasly, in vista della gara ‘casalinga’ di Imola, si è mostrato battagliero fissando l’ambizioso obiettivo: “Penso che con il ritmo che abbiamo mostrato per tutto il fine settimana siamo nel mix con la Ferrari e la McLaren e questo è l’aspetto positivo – ha commentato il pilota di Rouen, come riportato dal sito Autosport.com – credo che stiamo chiaramente andando a battagliere contro di loro su tutti i circuiti“.

“Penso che per tutto il fine settimana in Bahrain, abbiamo mostrato un ritmo davvero forte in qualifica – ha concluso fiducioso Gasly – il long run di venerdì sembrava buono e penso che saremmo stati in lotta con la Ferrari e la McLaren. Non è successo, quindi ora abbiamo solo bisogno di continuare a fare il nostro lavoro e concentrarci sul prossimo Gran Premio per assicurarci di ottenere dei punti lì”

OMNISPORT | 09-04-2021 10:55